日产和东风计划在大连新建汽车厂

中国央行副行长称市场利率波动由供求关系决定 国内利率非常稳定
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。
路透北京6月14日电---一名知悉计划的消息人士周四告诉路透,日产汽车(7201.T)和其中国合作夥伴东风汽车计划在大连兴建一座50亿元人民币(7.85亿美元)的汽车厂.
该消息人士称,这座车厂将制造运动型车(SUV)、轿车和多功能用车(MPV),2014年开始生产,初期年产能2.5万辆,2017年年产能将增至24万辆.
日产汽车是日本在华的最大车厂,与东风集团股份(0489.HK)合资营运汽车制造厂.(完)
--编译 张若琪;审校 王洋
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