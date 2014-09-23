日产将在华生产并推广英菲尼迪汽车

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京/上海9月22日（记者 Norihiko Shirouzu/Samuel Shen） - 日产汽车(7201.T)周一称，已成立合资企业，在华生产并推广其英菲尼迪品牌汽车。日产该举措是为了抓住中国市场对低调豪华轿车需求旺盛的商机。
东风英菲尼迪是东风汽车与日产汽车按50:50股比设立的合资公司。
日产寄望今年在华可以销售3万辆英菲尼迪汽车，这较一年前跳升80%。该公司并表示，希望到2018年在华销售的英菲尼迪汽车可以达到10万辆，其中超过一半为当地生产。两年前，日产将英菲尼迪总部办公室迁至香港。
日产计划11月在湖北工厂开始生产英菲尼迪两款车型。目前日产在此地生产天籁和楼兰两个车型。
日产计划到2016年将英菲尼迪汽车在全球的销量翻两倍，达到50万辆。日产认为中国市场对其实现这一目标很关键。目前，英菲尼迪在全球的销量仅为奥迪汽车全球销量的十分之一。
东风英菲尼迪总裁戴雷（Daniel Kirchert）在声明中称，“我们将加倍努力，将英菲尼迪打造成中国的主流高端品牌。英菲尼迪扎根在这里，并受到中国消费者的喜爱。”（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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