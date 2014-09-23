日产称将在华生产并推广英菲尼迪汽车

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京/上海9月22日（记者 Norihiko Shirouzu/Samuel Shen） - 日产汽车 周一称，已成立合资企业，在华生产并推广其英菲尼迪品牌汽车。日产该举措是为了抓住中国市场对低调豪华轿车需求旺盛的商机。
东风英菲尼迪是东风汽车与日产汽车按50:50股比设立的合资公司。
日产寄望今年在华可以销售3万辆英菲尼迪汽车，这较一年前跳升80%。该公司并表示，希望到2018年在华销售的英菲尼迪汽车可以达到10万辆，其中超过一半为当地生产。两年前，日产将英菲尼迪总部办公室迁至香港。
日产计划11月在湖北工厂开始生产英菲尼迪两款车型。目前日产在此地生产天籁和楼兰两个车型。
日产计划到2016年将英菲尼迪汽车在全球的销量翻两倍，达到50万辆。日产认为中国市场对其实现这一目标很关键。目前，英菲尼迪在全球的销量仅为奥迪汽车全球销量的十分之一。
东风英菲尼迪总裁戴雷（Daniel Kirchert）在声明中称，“我们将加倍努力，将英菲尼迪打造成中国的主流高端品牌。英菲尼迪扎根在这里，并受到中国消费者的喜爱。”（完）
编译：程芳；发稿：王凤昌
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。