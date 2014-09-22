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中国财经 | 2014年 9月 22日 星期一 14:52 BJT

日产与东风汽车成立管理英菲尼迪品牌的合资企业

路透上海9月22日 - 日本日产汽车(7201.T)已与东风汽车公司成立了一家各持股50%的合资企业，在中国管理日产汽车旗下的英菲尼迪(Infiniti)豪华车品牌。

日产之前曾表示，将于今年开始在中国生产英菲尼迪汽车。

东风汽车是日产与中国东风集团的合资企业。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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