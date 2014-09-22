日产与东风汽车成立管理英菲尼迪品牌的合资企业

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透上海9月22日 - 日本日产汽车(7201.T)已与东风汽车公司成立了一家各持股50%的合资企业，在中国管理日产汽车旗下的英菲尼迪(Infiniti)豪华车品牌。
日产之前曾表示，将于今年开始在中国生产英菲尼迪汽车。
东风汽车是日产与中国东风集团的合资企业。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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路透上海4月18日 - 中国汽车和电池大厂--比亚迪董事长王传福周一晚间表示，基于中短期内私家车电动化的趋势，比亚迪将改变目前新能源车仅在数个一线城市销售的现状，3-5年内在国内200多个城市推广新能源车。
路透北京4月18日 - 官方数据显示中国3月房价指数同比涨势已触顶回落，但环比涨幅有所扩大。路透根据国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，虽已连涨一年半，但涨幅连续第四个月收窄。