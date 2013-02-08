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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 17:09 BJT

日本个股: 日产汽车在中国库存恢复至正常水平

路透横滨2月8日 - 日产汽车 高管周五表示,公司在中国的经销商库存已经回归至正常水平.自去年9月中国爆发反日游行后,日产在中国的销量和产出受到冲击.

日产汽车副社长西川广人称,反日示威爆发后,日产在中国经销商的库存一度超过两个月的供给量,但现在已经降至约1.1-1.2个月.(完)

(编译 田建华; 审校 李春喜)
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