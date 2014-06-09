日产汽车推出第二款纯电动汽车

路透日本横滨6月9日 - 日产汽车(7201.T)称，本月将推出第二款纯电动汽车；尽管三年前推出的第一款电动汽车市场接受度远不及预期。

日产周一称，这款车名为e-NV200，本月将在欧洲开售，10月将在日本上市。日产首席计划官Andy Palmer表示，公司计划在2017年3月前推出四款零碳排放的电动汽车，e-NV200是第二款，但他拒绝透露e-NV200的销售目标。

“我们绝对信仰零碳排放，”Palmer在公司总部横滨对记者称。

根据日本标准，e-NV200续航能力约为190公里。该车在法国的售价为20,610欧元（28,100美元），扣除政府补贴后价格降至14,310欧元。该车在日本的起售价约为390万日元（38,100美元），不包括补贴。

日产工程师Hideyuki Tateno表示，该车将在日产西班牙巴塞罗那的工厂生产，该厂年产能至少为2万辆。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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