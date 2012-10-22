日产拟推出低价版聆风电动车--报导

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透伦敦10月22日电---《金融时报》周一报导称，日产汽车(7201.T)计划推出低价版聆风（Leaf）电动汽车。
报导称，今年上半财年，聆风销量不到1.2万辆，虽然较上年同期增长11%，但远低於全年4万辆的销售目标。
报导援引日产执行副总裁Andy Palmer的话称：“续航里程是（消费者）购买这款车时犹豫不决的主要原因，而我们的销售预测也过於乐观。”
尽管近几年各国政府提供贷款、购车补贴等措施支持发展电动汽车，但是这类车型的销售情况并不理想，这是日产推出低价版车型的原因之一。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。