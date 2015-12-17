东风日产起诉恒大淘宝更换球衣胸前广告违约

路透北京12月16日 - 日产汽车(7201.T)在华合资公司东风日产已经起诉广州恒大淘宝足球俱乐部（简称恒大淘宝），提出后者擅自更换球员球衣胸前广告是违约行为。

新华社周三报导称，2014年1月,东风日产以1.1亿元买断了2014年2月1日至2016年1月31日期间,恒大淘宝俱乐部2014赛季及2015赛季主、客场比赛服胸前广告权益。但2015年11月21日亚冠决赛,恒大淘宝队将球衣胸前广告变更为“恒大人寿”。

日产汽车中国公司一名女发言人证实存在一桩诉讼案，但拒绝提供细节。

恒大淘宝周一在提交证交所的文件中提到这桩诉讼。该俱乐部11月在中国的新三板上市。

东风日产在其官网的声明中称，直至赛前一分钟（2015年11月21日19:59）才收到第一份来自恒大俱乐部要求更换胸前广告的邮件。

恒大地产集团和阿里巴巴拒绝置评。路透致电恒大淘宝无人应答。

根据新华社报导和恒大淘宝提交到交易所的文件，广州市花都区人民法院已经立案受理东风日产起诉恒大淘宝违约一案，东风日产请求法院判令恒大淘宝赔偿经济损失3244万余元。（完）