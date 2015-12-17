东风日产起诉恒大淘宝更换球衣胸前广告违约

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月16日 - 日产汽车 在华合资公司东风日产已经起诉广州恒大淘宝足球俱乐部（简称恒大淘宝），提出后者擅自更换球员球衣胸前广告是违约行为。
新华社周三报道称，2014年1月,东风日产以1.1亿元买断了2014年2月1日至2016年1月31日期间,恒大淘宝俱乐部2014赛季及2015赛季主、客场比赛服胸前广告权益。但2015年11月21日亚冠决赛,恒大淘宝队将球衣胸前广告变更为“恒大人寿”。
日产汽车中国公司一名女发言人证实存在一桩诉讼案，但拒绝提供细节。
恒大淘宝周一在提交证交所的文件中提到这桩诉讼。该俱乐部11月在中国的新三板上市。
东风日产在其官网的声明中称，直至赛前一分钟（2015年11月21日19:59）才收到第一份来自恒大俱乐部要求更换胸前广告的邮件。
恒大地产集团和阿里巴巴拒绝置评。路透致电恒大淘宝无人应答。
根据新华社报道和恒大淘宝提交到交易所的文件，广州市花都区人民法院已经立案受理东风日产起诉恒大淘宝违约一案，东风日产请求法院判令恒大淘宝赔偿经济损失3244万余元。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导