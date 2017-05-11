日产汽车预计本财年营业获利下降7.7% 因原材料成本上升

英国央行报告称消费者面临的通胀压力上升 但企业投资稳健
路透伦敦6月21日 - 英国央行的报告周三指出，消费者面临的通胀上升压力越来越大，但企业的投资计划增强，而且英镑疲弱正在刺激出口。
路透东京5月11日 - 日本汽车厂商日产汽车(7201.T)周四预计，本财年营业利润下降7.7%，因预计原材料成本上升和日圆走强将拖累公司获利。
日产汽车预计截至3月的一年营业利润将在6,850亿日圆(60亿美元)，低于汤森路透I/B/E/S访问的21位分析师平均预计的7,784亿日圆，也低于刚刚结束财年的7,422亿日圆。
日产汽车做出上述预期是基于，截至3月的一年，日圆兑美元平均汇率预计在108.0日圆，而对刚刚结束财年的汇率预估为108.3。(完)
(编译 汪红英；审校 王洋)
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路透东京6月21日 - 知情消息人士表示，日本经济产业省正在与美国西部数据洽商，邀其加入由日本政府牵头的一个财团竞购东芝的芯片业务。东芝已选择该财团为优先竞购方。
路透法兰克福6月21日 - 欧洲央行(ECB)周三发布经济月报称，全球增长面临的风险似已减弱，目前为止市场淡然看待美国联邦储备委员会(美联储/FED)收紧政策的行动。