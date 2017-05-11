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国际财经 | 2017年 5月 11日 星期四 15:25 BJT

日产汽车预计本财年营业获利下降7.7% 因原材料成本上升

路透东京5月11日 - 日本汽车厂商日产汽车(7201.T)周四预计，本财年营业利润下降7.7%，因预计原材料成本上升和日圆走强将拖累公司获利。

日产汽车预计截至3月的一年营业利润将在6,850亿日圆(60亿美元)，低于汤森路透I/B/E/S访问的21位分析师平均预计的7,784亿日圆，也低于刚刚结束财年的7,422亿日圆。

日产汽车做出上述预期是基于，截至3月的一年，日圆兑美元平均汇率预计在108.0日圆，而对刚刚结束财年的汇率预估为108.3。(完)

(编译 汪红英；审校 王洋)
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