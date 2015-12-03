日产新方案拟终结雷诺的掌控 并限制法国政府干预--消息

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透巴黎12月2日 - 两名消息人士周三称，日产汽车(7201.T)已提出新提议，欲终结母公司--法国雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)的掌控，并阻止法国政府插手双方的结盟关系。
这些修改后的要求旨在平息4月爆发的管理权纷争，当时法国经济部长马克龙把政府在雷诺的持股从15%增至19.7%，以确保表决权翻倍。
熟知内情的消息人士称，在一项描述其立场的文件中，日产寻求限制政府在雷诺的表决权，且寻求书面保证来避免雷诺介入日产的营运。这证实了法国费加罗报的报导。雷诺拥有43.4%的日产股权。
根据新提议，若有任何违反的情形时，日产将可自由买进雷诺股份，并取消双方结盟协议。
雷诺-日产及法国政府拒绝置评。
马克龙和雷诺-日产执行长戈恩之间的僵局，势必在12月11日摊牌。雷诺董事会预定将在那天对法国政府争权作出回应。
日产及法国官员为解决争端已经协商了两个月。
路透见到的一项机密提案中，日产威胁将增持其在雷诺的参股比例到至少25%，并行使表决权以终结雷诺的控制。日产目前持有雷诺15%不具投票权的股份。
一位接近协商过程的消息人士周三说，双方“正在努力妥协”，并称日产的要求“似乎更加接近政府已作出的提议。”(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。