日产新方案拟终结雷诺的掌控 并限制法国政府干预--消息

路透巴黎12月2日 - 两名消息人士周三称，日产汽车(7201.T)已提出新提议，欲终结母公司--法国雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)的掌控，并阻止法国政府插手双方的结盟关系。

这些修改后的要求旨在平息4月爆发的管理权纷争，当时法国经济部长马克龙把政府在雷诺的持股从15%增至19.7%，以确保表决权翻倍。

熟知内情的消息人士称，在一项描述其立场的文件中，日产寻求限制政府在雷诺的表决权，且寻求书面保证来避免雷诺介入日产的营运。这证实了法国费加罗报的报导。雷诺拥有43.4%的日产股权。

根据新提议，若有任何违反的情形时，日产将可自由买进雷诺股份，并取消双方结盟协议。

雷诺-日产及法国政府拒绝置评。

马克龙和雷诺-日产执行长戈恩之间的僵局，势必在12月11日摊牌。雷诺董事会预定将在那天对法国政府争权作出回应。

日产及法国官员为解决争端已经协商了两个月。

路透见到的一项机密提案中，日产威胁将增持其在雷诺的参股比例到至少25%，并行使表决权以终结雷诺的控制。日产目前持有雷诺15%不具投票权的股份。

一位接近协商过程的消息人士周三说，双方“正在努力妥协”，并称日产的要求“似乎更加接近政府已作出的提议。”(完)