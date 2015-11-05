独家：雷诺-日产汽车董事会角力 法国政府促其合并

路透巴黎11月4日 - 知情人士告诉路透，法国经济部长马克龙正向雷诺汽车(RENA.PA)老板戈恩施压，要其依据政府条款与日产汽车(7201.T)全面合并。

雷诺汽车的最大股东--法国政府于4月提高了其在该公司的股权比重，以确保投票权增加一倍；马克龙的举措透露了这其中的权力斗争。

这也凸显了法国政府立场的改变，此前政府一直担心雷诺-日产的全面合并将弱化其在合作关系中的掌控力。

政府及公司消息人士称，马克龙几个月来一直敦促雷诺-日产汽车执行长戈恩与官员建立联合工作小组，探索合并的可能性，若两家公司完全合并，将使雷诺汽车与获利能力更强的伙伴结盟，从而保护法国工厂及就业机会。

据内部人士消息，戈恩已忽略了这一提议，且可能不得不再度提出他的整合意见。其中包括在2013年提出的全面合并，在这个想法中政府的影响力较小，但后来遭到搁置。

“这迫使他比原计划更快行动，”一位公司消息人士称，“我绝不会不把戈恩考虑在内。”

董事会的争斗曝光了各方就雷诺-日产未来命运角力的景象。这两家公司已经通过交叉持股结盟16年。雷诺持有日产43.4%的控制性股权，而后者持有前者15%的不具投票权的股权。

消息人士向路透表示，日产已拟订提案，准备向法国母公司买下较大股权，以摆脱雷诺的控制，并且将25-35%的交叉持股关系变得“更为平衡”。

政府和公司消息人士周二称，由于有迹象显示，两家车企可能开始在几天或几周时间内调整持股，以对抗法国政府，雷诺已要求在本周稍晚召开紧急董事会。

对于两家公司的计划或戈恩与马克龙之间的讨论，雷诺-日产和法国政府的发言人均拒绝置评。

“马克龙一直在施压戈恩，这种情况有一段时间了，”一位接近政府的消息人士称，并表示马克龙决心迫使两家公司在2017年法国大选年到来前达成协议。(完)