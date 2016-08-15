焦点：日产汽车推出新款汽油引擎 或可逐步取代柴油引擎

Reuters8月15日 - 路透日本厚木市8月14日 - 日本日产汽车(Nissan Motor)(7201.T)推出一款新型汽油引擎，并称有可能淘汰现今部分先进的柴油引擎。

这款新引擎使用可变压缩技术，该公司工程师表示，这种技术能让引擎随时选择最理想的压缩比--这是所有的汽油引擎动力与效能之间转换的关键因素。

这项技术能让新引擎具有涡轮增压汽油引擎的性能，同时媲美当今柴油与混合动力引擎的马力与燃油能效--这是目前为止传统汽油引擎在性能与能效方面难以企及的。

“柴油引擎是全球热门话题。我们认为这款终极新引擎将逐步取代今日(先进)的柴油引擎，”负责高端品牌Infiniti产品研发的日产资深工程师Kinichi Tanuma，上月在新品推出前的简报中对记者表示。

“大家都致力研发可变压缩比与其他技术，希望大幅改善汽油引擎能效...至少过去20年左右是如此，”顾问机构IHS亚太地区董事总经理James Chao表示。

“提升内燃机能效对汽车产业而言至关重要。并非所有消费者都能接受电池动力的电动汽车解决方案。但未来仍有重大挑战，例如复杂性与成本增加，还有可能出现的爆震问题。”

日产的工程师表示，这种新型可变压缩增压(Variable Compression-Turbo, VC-T)传动系统预计将在下月巴黎汽车展上正式发布，最早将在明年推出的英菲尼迪汽车上看到，不过他们没有给予具体说明。这种技术将最终应用于日产汽车，亦有可能被合作方雷诺汽车(RENA.PA)采用。

在功率和扭矩相同的情况下，2升涡轮增压四缸VC-T引擎与将被取代的3.5升V6引擎相比，平均省油27%。日产表示，新引擎的扭矩堪比柴油引擎。

在位于东京以南厚木市日产技术与设计中心举行的简布会上，工程师表示，这种引擎的成本亦低于目前先进的涡轮增压柴油引擎，此外还应该能够满足特定市场对氧化氮等排放物的规定，无需安装价格昂贵的处理系统。

**最优压缩比**

压缩比是衡量汽油引擎的气缸内空气燃料混合物在点燃并产生能量前的压缩程度，通常这个比率越高，引擎的工作效率越高，也更加省油，辅以涡轮增压器，可产生更大的功率。

传统上，汽车设计工程师需要将汽油引擎的燃烧压缩比给予固定，这基本上也就决定了汽车是追求更大功率还是更加省油。

日产表示，新型VC-T引擎则可以在8:1至14:1之间选择最优压缩比。相比之下，主流产品的汽油引擎压缩比介于8:1至10:1之间，国外跑车和赛车为12:1或更高。

“我们认为，VC-T引擎可能取代目前先进的柴油引擎，或提供另一种选择，”Tanuma指出，若结合汽油-电动混合系统，新款引擎可能在省油和性能方面取得长足的进展。日产方面表示正在考虑这一选项。(完)