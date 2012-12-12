版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 12:19 BJT

日本个股: 日产汽车计划五年内扩大混动和电动汽车产品系列

路透东京12月12日 - 日产汽车 表示,2017年前将新增15款混合动力车型,并将推出新的电动汽车.这家日本第二大汽车商正寻求在低排放和零排放汽车上领先同业对手.

日产周三表示,将在2014年发售旗下豪华品牌Infiniti的一款电动车型.

日产汽车股价周三上涨0.9%,日经指数 涨幅为0.5%.(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐