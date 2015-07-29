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国际财经 | 2015年 7月 29日 星期三 16:11 BJT

日产汽车第一季营业利润大增58% 受美国市场强劲带动

路透日本横滨7月29日 - 日本第二大汽车制造厂日产汽车(7201.T)周三公布，会计年度第一季营业利润大涨58%，因在日本以外各个地区汽车销售强劲，而且日圆汇率疲软提升海外获利价值。

日产汽车公布，4-6月营业利润升至1,937.1亿日圆(合15.7亿美元)，上年同期为1,226.1亿日圆。据汤森路透数据，分析师平均预计该公司第一季营业利润为1,630亿日圆。

第一季净利大增36%至1,528亿日圆，营收增长18%至2.9兆(万亿)日圆，受美国市场销售强劲增长带动。

该公司维持截至2016年3月的会计年度财测不变，估计这一年营业利润将为6,750亿日圆，高于前一年的5,900亿日圆。(完)

(编译 于春红; 审校 陈宗琦)

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