英菲尼迪欲扩大在华豪华车市场份额

路透香港/北京5月22日电(记者 梁淑芬)---日产汽车(7201.T)表示，该公司希望到2016年将旗下高端品牌英菲尼迪的全球销量扩大两倍，并占据中国豪华车市场10%的份额，向奥迪(NSUG.DE)和戴姆勒(DAIGn.DE)的行业领头羊地位发起挑战。

英菲尼迪周二成为首家总部落户香港的全球汽车品牌，但却被视为是中国市场的“迟到者”，英菲尼迪计划於2014年在中国投产。目前，英菲尼迪在中国豪华车市场的占有率为3%左右。

上海汽车咨询公司Automotive Foresight的负责人张豫(Yale Zhang)表示，这一目标似乎“具有挑战性”。

张豫表示，为实现这一目标，日产必须“在未来两三年积极推动本土化，并为本土生产汽车定立有竞争性的价格。”

在截止到3月份的上一财年，英菲尼迪在华销量仅为1.9万辆，而大众汽车(VOWG_p.DE)奥迪2011年的销量突破30万辆。

目前英菲尼迪汽车多数产于日本，但日产计划在美国、欧洲和中国实现本土化生产，以推动其增长并规避汇率风险。

奥迪、梅赛德斯-奔驰和宝马(BMWG.DE)均在中国生产汽车，因中国对进口汽车徵收25%的进口关税。

日产首席执行官戈恩(Carlos Ghosn)对记者表示：“我们知道会碰到激烈且艰难的市场竞争，但同时也看到这是一项开放的业务，（在中国）将获得可观的增长空间。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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