日本个股：日产全球召回逾1.4万辆英菲尼迪Q50和Q70混合动力汽车

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透底特律11月4日 - 日产汽车 周二表示，正在全球召回逾1.4万辆英菲尼迪(Infiniti)Q50和Q70混合动力汽车，因软件和传动装置可能有问题。
根据日产及在美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)网上公布的文件，该公司正召回14,438辆2014年款Q50和Q70混合动力汽车，因为汽车逆变器与传动控制模块之间的通信错误可能导致汽车停止运行。
日产表示，受影响的汽车中，有7,539辆在日本销售，5,412辆在美国及其相关地区销售，其余则在其它市场销售。
根据NHTSA文件，汽车停止工作后可能就会进入这种熄火状态，并可能加大发生撞车的风险。文件还显示，当汽车高速行驶且内部燃烧引擎处于工作状态时，不会出现此问题。
此外，根据NHTSA文件，日产还在召回1,641辆2014年款Q50、Q70和Q70L混合动力汽车，因少数汽车的自动传导装置外壳可能有裂缝，这些裂缝是在生产过程出现的。
日产发言人表示，这两项计划召回的汽车可能有重叠。(完) (编译 许娜；审校 白云)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。