日产：在华销售逐日改善 希望两月後恢复正常

路透东京10月15日电---日本日产汽车(7201.T)副社长西川广人周一接受采访时表示,公司在华销售日益改善.

西川广人称尽管现在谈论未来为时尚早,但希望在约两个月内销售回归至常态.

日本品牌的汽车在中国的销售自9月中旬以来锐减,因领土争端引起反日抗议活动及抵制日货的呼吁.

日产9月不计进口的中国汽车销售较上年同期锐减34.6%.上个月该公司与东风汽车(0489.HK)合资公司售出88,249辆汽车.

1-9月则售出109万辆,较上年同期减少0.4%.

2011年时日产在中国的汽车销售占其总销售的27%左右,为日本汽车厂商中,中国业务比重最高的.该公司2012年在中国的销量目标为135万辆.(完)

--编译 田建华/戴素萍;审校 蔡美珍/沈以文

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