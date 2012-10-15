日产：在华销售逐日改善 希望两月後恢复正常

调查：巴西央行料维持降息步伐不变 尽管雷亚尔升值
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。
路透东京10月15日电---日本日产汽车(7201.T)副社长西川广人周一接受采访时表示,公司在华销售日益改善.
西川广人称尽管现在谈论未来为时尚早,但希望在约两个月内销售回归至常态.
日本品牌的汽车在中国的销售自9月中旬以来锐减,因领土争端引起反日抗议活动及抵制日货的呼吁.
日产9月不计进口的中国汽车销售较上年同期锐减34.6%.上个月该公司与东风汽车(0489.HK)合资公司售出88,249辆汽车.
1-9月则售出109万辆,较上年同期减少0.4%.
2011年时日产在中国的汽车销售占其总销售的27%左右,为日本汽车厂商中,中国业务比重最高的.该公司2012年在中国的销量目标为135万辆.(完)
--编译 田建华/戴素萍;审校 蔡美珍/沈以文
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