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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 8日 星期一 11:19 BJT

日媒称多家日本车企在华产量将减半

日经新闻周一报道，丰田汽车、日产汽车和本田汽车均计划将中国产量削减约一半。中日领土争端已影响日本汽车在中国市场的销量。据报道，日产将暂停在中国一家乘用车工厂的夜班，改为只有白班运行。该报道未说明具名消息来源。

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