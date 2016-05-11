日产汽车洽谈18亿美元收购三菱汽车三分之一股权--消息

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京5月12日 - 两名了解情况的消息人士称，日产汽车(7201.T)正在进行深入谈判，打算投资18亿美元收购三菱汽车(7211.T)约三分之一股权。目前三菱汽车身陷燃油经济性测试数据造假丑闻。
如果这桩2,000亿日圆的交易能够成功，日产汽车将成为三菱汽车最大的单一股东。日产以营收计是日本第二大汽车厂商，规模要比三菱大得多。
通过这宗交易，日产对三菱汽车的持股比例将超过对合作伙伴法国雷诺汽车的持股。 雷诺持有日产43.4%股权，而日产持有雷诺15%股权。
消息人士称，日产和三菱汽车董事会将分别在周四召开会议，决定投资和经营细节。两位消息人士分别来自这两家汽车厂商。
未能立即联系到两家公司的媒体官员对此置评。
消息披露几小前，三菱汽车表示，公司拥有足够现金可以应对丑闻影响，并警告称，可能有更多车型使用了不合规的燃油效率计算数据。
自丑闻在4月20日曝光以来，三菱汽车的市值蒸发约42%，合30亿美元，因投资者担心公司面临巨额赔偿费用；此外4月其迷你车销售亦减半。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。