日产汽车洽谈18亿美元收购三菱汽车三分之一股权--消息

路透东京5月12日 - 两名了解情况的消息人士称，日产汽车(7201.T)正在进行深入谈判，打算投资18亿美元收购三菱汽车(7211.T)约三分之一股权。目前三菱汽车身陷燃油经济性测试数据造假丑闻。

如果这桩2,000亿日圆的交易能够成功，日产汽车将成为三菱汽车最大的单一股东。日产以营收计是日本第二大汽车厂商，规模要比三菱大得多。

通过这宗交易，日产对三菱汽车的持股比例将超过对合作伙伴法国雷诺汽车的持股。 雷诺持有日产43.4%股权，而日产持有雷诺15%股权。

消息人士称，日产和三菱汽车董事会将分别在周四召开会议，决定投资和经营细节。两位消息人士分别来自这两家汽车厂商。

未能立即联系到两家公司的媒体官员对此置评。

消息披露几小前，三菱汽车表示，公司拥有足够现金可以应对丑闻影响，并警告称，可能有更多车型使用了不合规的燃油效率计算数据。

自丑闻在4月20日曝光以来，三菱汽车的市值蒸发约42%，合30亿美元，因投资者担心公司面临巨额赔偿费用；此外4月其迷你车销售亦减半。(完)