焦点：日产以22亿美元取得三菱汽车控制股权 组建业务及资本联盟

路透日本横滨5月12日 - 日产汽车(7201.T)已同意持有三菱汽车(7211.T)的34%股权，以22亿美元取得实际控制权，藉由出手援助三菱汽车这个饱受丑闻打击的较小对手，下了一个重大赌注。

这项入股协议是三菱汽车的救命索，但对日产汽车而言应该也是一大突破。日产在中国以外亚洲市场的扩展不算顺利，像是泰国及菲律宾等地，而三菱汽车则在这些市场颇受欢迎。

三菱汽车及日产原本就已经在研发及生产方面有所合作，合作协议早从2011年开始，但并不涉及任何交叉持股。

根据周四的协议，三菱汽车将向日产发行新股，价格较周三收盘价折让5.3%，集资2,374亿日圆(21.8亿美元)。这将使日产在三菱的持股比例略高于三分之一，足以控制经营。

日产汽车执行长戈恩表示，双方现在将共享并联合开发技术，而且通过协同采购、产能利用率和在增长市场的合作，可以实现“数十亿”协同效应。

“我们相信这将是双赢的...我们相信我们可以互相帮助、支持并一起增长，比三菱独自支应要好,”他在横滨举行的联合记者会上说。

戈恩指出，日产汽车可以任命三菱汽车董事会三分之一的董事，戈恩补充说他相信三菱汽车董事会将由日产高管领导。

三菱汽车上个月承认虚报四款内销迷你车燃效数据，当中包括两款为日产汽车代工的车型。

三菱汽车因此受到重挫，市值蒸发了30亿美元，令市占率本已在缩水的品牌受创，投资者对潜在的赔偿成本感到担忧。

戈恩称，关于该油耗造假问题的规模及范围，三菱汽车执行长益子修的说法让他“安心”。益子修称已经加快相关讨论。

三菱汽车4月20日承认油耗造假后，股价累计下跌约45%，今日该公司股票没有成交，股价显示收盘涨幅达16%触及涨停。

**持股三菱有利有弊**

日产将在日本小型车汽车和主要新兴市场获得一些好处。在日本小型车市场，铃木汽车(6785.T)和丰田(7203.T)旗下的大发都领先日产。4-12月，除中国外的亚洲市场占日产全球零售销售总量的7%左右。

“对日产最有益的事是三菱在东南亚的市场版图，”Advanced Research Japan汽车分析师Koji Endo表示。

三菱在该地区有较强的品牌认可度，而日产在打造市场地位方面一直不太成功。

但日产也要面临艰难得多的任务，即在没有完全控制三菱的情况下确保其运营好转。

“持股三分之一感觉有点像折衷举措，”T&D资产管理的Kiyoshi Yamanaka表示。

“对投资者而言，如果他们把三菱汽车变成全资子公司，就像丰田完全收购大发那样，然后严格控制导正三菱汽车的治理，这样的做法比较彻底。”

据了解交易的一位银行人士称，三菱汽车现在可能要改组最高管理层，但消除了日产汽车将整体收购的预期。他表示，三菱集团其他子公司不太可能抛售所持股份。

三菱重工业(7011.T)、三菱商事(8058.T)、三菱东京日联银行以及三菱集团旗下其他子公司在此前共计持股三菱汽车约34%。现在已被稀释至22%左右。

各公司均尚未置评。

三菱集团众多公司于2004年对三菱汽车出手救助，但预期它们这一次不会施以援手。三菱商事本周公布首次出现年度亏损。

对于三菱汽车而言，达成交易的需求已经日益上升。

三菱汽车周三称，拥有足够现金抵御燃效丑闻，但同时又警告称，除了已披露的那些车型外，可能有更多车型使用了不合规的燃油效率计算数据。

三菱汽车上个月承认虚报四款迷你车燃效数据。分析师预计，该公司将最多要赔偿客户10亿美元，其中包括向日产汽车的赔偿。

此交易将增加了日产对三菱的持股。目前日产及其合作伙伴雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)共同持股15%。雷诺汽车持有日产约43.4%的股权。

日产、雷诺和三菱汽车的全球年销量总计将达到930万辆，接近丰田汽车(7203.T)和大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)的集团销量水平。(完)