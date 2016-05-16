焦点：买下三菱汽车控股权 日产或将在亚洲新兴市场大展拳脚

路透新德里/北京5月16日 - 尽管尝试多年，但日产汽车(7201.T)眼中飞速成长的亚洲新兴市场，还是那么难以捉摸。这也是该公司近期出资22亿美元买下丑闻缠身的三菱汽车(7211.T)控股权的原因之一。

日产在多个国家积极投资，包括在印尼这个东南亚第一大汽车市场部署目标车型的生产以及增强经销网络。在尘封30年之后，该公司于2012年复活了达特桑(Datsun)这个低成本品牌。

不过，日产在印尼的市场份额只有2.5%，远小于三菱汽车的11%，部分原因在于经销网络。分析师认为日产的经销网络不够全面。

加强公司在印尼以及该地区其它成长经济体的业务，这显然是日产努力推进收购三菱汽车34%股权计划的动机，尽管后者正在试图从油耗数据造假被揭露的打击中复苏。

“在东南亚国家，（三菱）的营业利润率超过7%。而我们在2015年的利润率为负，”日产汽车执行长戈恩在三菱交易宣布后对分析师说。毛利率为负意味着日产每笔销售都在亏钱。

“他们的强势正好是我们的弱点。在东南亚，他们可以给予我们很多支持，”他说。

对于全球汽车生产商而言，能够提高在新兴市场的地位是至关重要的。对于日产汽车而言，这一点显得更加重要。在印尼市场日产汽车受到丰田(7203.T)及其兄弟品牌大发(Daihatsu)的压制。而在印度市场日产汽车则受到铃木(Suzuki)压制，在印度市场售出的每两辆车中就有一辆是铃木。

在东南亚市场，三菱汽车拥有更加牢固的品牌地位，在卡车生产和营销方面年深月久。

对于三菱汽车和日产汽车而言，通过共享制造工厂、供应商和经销商可在价格敏感的新兴汽车市场降低成本。

但分析师称，让日产汽车动心的是三菱汽车以运动型车(运动休旅车，SUV)和小型轿车为主打的产品线，前者日益受到东南亚中产阶层的青睐，后者则是新兴市场的宠儿。

“总体而言，三菱汽车处于规模化市场的核心区，那里依然存在巨大潜力，”IHS Automotive的联席董事Puneet Gupta称。

“有了三菱汽车，日产即便是在小型车市场的地位也会改善，”他表示。

**汽车配件**

在印尼，三菱汽车受欢迎的一个重要原因是其零配件供应网络。三菱汽车执行长益子修去年告诉路透，“有大量零部件可用令我们的客户受益，这些零部件中很多都不是原厂生产的。”

铃木汽车去年表示，将在雅加达附近新建一个零部件采购部门，和一个新的装配厂，并表示公司计划将该工厂生产的汽车出口到东南亚及其他市场。该厂将从2017年开始投产。

“在我们看来，铃木拥有比我们更好的供应商。我们可以(从他们那里)获得一些零部件，”Ghosn周四说。

日产之前试图复活达特桑品牌，以吸引俄罗斯、南非、印尼和印度等新兴市场的买家，但一款售价3,000美元的车型并没有太多斩获。

日产选择印度作为达特桑品牌的首发国家。但分析师表示，为了降低成本，日产最终使用了劣质材料，结果弄巧成拙。

去年日产在印度的汽车销量下滑17%。

总体而言，日产的印度业务领先铃木汽车，但销售的汽车仅限于低成本车型。

日产在印度可以通过获得铃木的优质客户而受益，而铃木则可共享日产在供应商方面的规模效益。(完)