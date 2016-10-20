焦点：日产完成对三菱汽车控制性股权的收购 后者CEO获留任

路透东京10月20日 - 日本第二大汽车生产商--日产汽车(7201.T)周四称，已完成收购三菱汽车(7211.T)控制性股权的交易，并同意三菱汽车CEO留任，以确保三菱从里程作弊丑闻中走出。

日产已同意投资2,370亿日圆(22.9亿美元)收购三菱汽车约34%股权，成为三菱汽车单一最大股东。

该交易将使三菱汽车成为日产与法国雷诺所达成联盟的成员之一。

日产和三菱汽车称，此次合作关系将在采购以及工作利用率等方面带来重大协同效应，并称他们将联合开发自动驾驶技术和插电式混合动力汽车。

一旦获得股东通过，戈恩将担任三菱汽车会长，益子修将继续担任社长，尽管有一些股东呼吁益子修为造假事件引咎辞职。戈恩目前在日产汽车和雷诺汽车担任董事长暨执行长。

戈恩称，让益子修留任是继续合作的一个“重要条件”，所有管理决定均将由益子修作出。

“我如此希望益子修先生继续担任社长的原因之一是，我希望三菱的同仁明白三菱仍将是三菱，三菱不会变成为日产的一间子公司，”他在联合简布会上称。

“这传递出一个强烈讯息，将不是由日产来改造三菱，将是由三菱来改造三菱。”

集中资源并削减重复业务，估计将为三菱汽车一年节省成本250亿日圆，2019年时利润率提高逾2个百分点。

三菱汽车表示，明年每股盈余(EPS)将提高12日圆，2018年将提高20日圆。

**走出丑闻阴影**

三菱爆发里程油耗造假丑闻后，日产最先是在5月宣布有意取得三菱汽车的控制股权。

三菱汽车将原因归咎于沟通不良、治理松散、及内部压力。

随着日产汽车成为三菱汽车的主导性股东，三菱商事、三菱重工业(7011.T)及三菱东京日联银行[MTFGTU.UL]等三菱集团企业，在三菱汽车的持股比例总和将稀释到17%左右。日产入股之前，这些企业的持股比例约为34%。

日产已表示，未来10年期间，若无三菱汽车的同意，不会将持股卖给非集团企业。(完)