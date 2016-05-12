日产与三菱汽车同意进行资本结盟--消息

韩国希望延长中韩货币互换协议--企划财政部次官
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。
路透东京5月12日 - 消息人士告诉路透，日本三菱汽车(7211.T)在周四的董事会上同意与日产汽车(7201.T)进行资本结盟。
消息人士称，两家公司今天稍晚将举行联合记者会，但没有透露更多信息。
昨晚有消息人士称，日产汽车考虑持有受丑闻打击的三菱汽车控股权，后来双方证实在进行磋商，但没有提供细节。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。
路透1月16日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，美国候任总统特朗普表示，在众议院共和党提出的公司税计划中，有关边境税调整的规定“过于复杂”。
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。