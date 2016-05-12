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国际财经 | 2016年 5月 12日 星期四 13:00 BJT

日产与三菱汽车同意进行资本结盟--消息

路透东京5月12日 - 消息人士告诉路透，日本三菱汽车(7211.T)在周四的董事会上同意与日产汽车(7201.T)进行资本结盟。

消息人士称，两家公司今天稍晚将举行联合记者会，但没有透露更多信息。

昨晚有消息人士称，日产汽车考虑持有受丑闻打击的三菱汽车控股权，后来双方证实在进行磋商，但没有提供细节。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

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