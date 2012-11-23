日产汽车预计11月中国销量同比降约25%--高层

路透中国东莞11月23日电---日本日产汽车(7201.T)一位高层周五表示,预计11月日产中国汽车销量料在45,000辆左右,较去年同期大幅减少约25%.

东风日产乘用车销售部高级总经理Hideki Kimata在东莞举行的一媒体会上对记者表示,汽车销量在经历9月和10月大降后正在恢复,但要判断影响何时完全消除,还为时太早.

日产汽车之前计划今年中国销量达到100万辆,但中日两国9月中旬爆发领土争端后,中国消费者开始抵制日本汽车.日产因此下调了销售目标.

Hideki Kimata表示,明年设定相同的销售目标也很困难.

日本汽车厂商上月在中国市场的销量较去年同期重挫逾40%,并且从9月起销量下降的速度开始加快.

截至10月底,日本汽车厂商在中国乘用车市场的份额跌至17%,8月底时曾在19%.

日系三大车厂中,日产在中国市场的业务比重最高,占到该公司汽车销量的27%.(完)

--编译 洪曦;审校 艾茂林/王洋

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