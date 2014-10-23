日产在全球召回26万辆汽车 所配高田气囊存缺陷

路透东京10月23日 - 日产汽车(7312.T)周四称，将在全球召回260,000辆汽车，因高田(7312.T)生产的驾驶席安全气囊存在缺陷。

日产发言人称，本次召回涉及March(欧洲称Micra)以及Cube车型。他表示，这些车型中大部分--104,905辆在日本市场，在欧洲和中国各有30,000和11,000辆。

他表示，本次召回包括2008-2012年的车型，但没有立即就地区或车型年份提供更多细节。

美国安全监管机构周三扩大了在美国可能召回的含高田配件的汽车数量，包括10家车企的780万辆汽车。(完)

(编译 朱晓军；审校 田建华)

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