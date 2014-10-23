日产在全球召回26万辆汽车 所配高田气囊存缺陷

美国总统特朗普签署行政令 在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透东京10月23日 - 日产汽车(7312.T)周四称，将在全球召回260,000辆汽车，因高田(7312.T)生产的驾驶席安全气囊存在缺陷。
日产发言人称，本次召回涉及March(欧洲称Micra)以及Cube车型。他表示，这些车型中大部分--104,905辆在日本市场，在欧洲和中国各有30,000和11,000辆。
他表示，本次召回包括2008-2012年的车型，但没有立即就地区或车型年份提供更多细节。
美国安全监管机构周三扩大了在美国可能召回的含高田配件的汽车数量，包括10家车企的780万辆汽车。(完)
(编译 朱晓军；审校 田建华)
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