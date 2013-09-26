日产将在全球召回约908,900辆汽车

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透东京9月26日 - 日产汽车(7201.T)周四表示，将在全球召回约908,900辆汽车，其中日本市场有764,800辆。召回原因是一油门踏板感应器存在缺陷，可能导致发动机停转。
日产汽车发言人Chris Keeffe在一份电子邮件中表示，尚无事故或受伤案例上报给该公司。
召回涉及车型为日本制造，生产时间在2004至2013年间。
美国市场方面，日产召回98,300辆汽车，其中包括英菲尼迪M型。该公司亦在包括欧洲和大洋洲等其他地区召回部分汽车。
日产表示，该油门踏板感应器可能出现不稳定的状况，或导致加速不畅；在极端情况下可能导致发动机停转。
发言人Keeffe称，日产将负责更换油门踏板和更新发动机控制程序以解决问题，用时约为90分钟。(完)
(编译 洪曦; 审校 田建华)
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