日产汽车召回23.8万辆2013款Altima

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透底特律10月10日 - 美国安全监管机构和日产汽车(7201.T)周五表示，由于发动机罩辅助锁扣可能锁不住，增加撞车风险，因此将召回大约23.8万辆2013款Altima汽车。
Altima是北美最畅销的日产车型，今年前九个月累计销量占据美国市场日产品牌销量的26%。
本次召回的车辆中，21.9万辆在美国市场，1万辆在加拿大，5,000辆在墨西哥，2,000辆在韩国，1,000辆在波多黎各，其他分散在拉美和亚洲地区。
“日产汽车获悉了少数事故，在这些事故中，汽车行驶过程中发动机罩打开，给汽车本身造成损害，”日产表示，但称了解到没有与该问题有关的撞车或损伤情况。
美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的一份报告表示，发动机罩内板与辅助锁扣杠杆之间存在干扰现象，如果还有碎片或锈蚀情况，可能导致锁扣无法正常工作，在发动机罩闭合后仍保持未关闭状态。
如果主锁扣不慎开启，并且辅助锁扣未锁上，在驾驶过程中发动机罩可能被掀起，增大撞车风险。
美国国家公路交通安全管理局表示，日产汽车经销商将调整发动机罩杠杆的角度，并将在必要情况下清理和润滑锁扣。(完)
(编译 张涛；审校 戴素萍)
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