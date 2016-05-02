日产汽车将召回353万辆汽车 因安全气囊可能无法正常开启

路透华盛顿4月29日 - 日产汽车(7201.T)周五表示，将召回353万辆汽车，其中大部分是在美国市场销售，召回原因是由于汽车感应器可能失灵，导致副驾驶侧安全气囊不能正常发挥作用。

日产汽车称，这是该公司自2013年以来的第四次召回，以解决乘客分类系统问题，该系统可能无法正确识别前座成年乘客。

该系统可能将前座成年乘客错误地识别为儿童或空座，从而导致在碰撞时安全气囊不会开启。日产收到了与该问题相关的三起受伤报告，但无人因此丧生。

此次召回包括2013-2017年款的一些车型，包括一些日产Altima、聆风(Leaf)、 Maxima、Murano、Pathfinder、Sentra、Rogue、NV200, NV Taxi, 英菲尼迪JX35/QX60以及Q50。此次召回还包括为通用汽车生产的2015-16年款雪佛兰City Express。

此次召回车辆中有近320万辆是在美国市场销售的。日产发言人David Reuter称，“召回车辆补救计划各有不同，将包括对部分车型重新编制软件程序，还有对其他车型更换硬件。”日产称，目前正在制定补救计划，将在5月末开始通知经销商。

日产称，美国召回车型中只有约20%需要解决硬件问题。

日产称，周五宣布召回的汽车中有622,110辆Sentra还要第二次召回，因为副驾驶座椅安全带支架若用于固定儿童安全装置，可能发生变形。日产经销商将加固安全带支架。(完)