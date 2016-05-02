日产汽车将召回353万辆汽车 因安全气囊可能无法正常开启

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透华盛顿4月29日 - 日产汽车(7201.T)周五表示，将召回353万辆汽车，其中大部分是在美国市场销售，召回原因是由于汽车感应器可能失灵，导致副驾驶侧安全气囊不能正常发挥作用。
日产汽车称，这是该公司自2013年以来的第四次召回，以解决乘客分类系统问题，该系统可能无法正确识别前座成年乘客。
该系统可能将前座成年乘客错误地识别为儿童或空座，从而导致在碰撞时安全气囊不会开启。日产收到了与该问题相关的三起受伤报告，但无人因此丧生。
此次召回包括2013-2017年款的一些车型，包括一些日产Altima、聆风(Leaf)、 Maxima、Murano、Pathfinder、Sentra、Rogue、NV200, NV Taxi, 英菲尼迪JX35/QX60以及Q50。此次召回还包括为通用汽车生产的2015-16年款雪佛兰City Express。
此次召回车辆中有近320万辆是在美国市场销售的。日产发言人David Reuter称，“召回车辆补救计划各有不同，将包括对部分车型重新编制软件程序，还有对其他车型更换硬件。”日产称，目前正在制定补救计划，将在5月末开始通知经销商。
日产称，美国召回车型中只有约20%需要解决硬件问题。
日产称，周五宣布召回的汽车中有622,110辆Sentra还要第二次召回，因为副驾驶座椅安全带支架若用于固定儿童安全装置，可能发生变形。日产经销商将加固安全带支架。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。