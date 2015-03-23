日本个股：美国监管部门正在调查有关日产两次召回的投诉--美联社

路透3月22日 - 据美国联合通讯社报导，美国安全监管部门正在调查针对日产汽车 的投诉，这些投诉称日产的两次召回并未解决前排安全气囊座位感应器存在的故障。

美联社称，相关调查涉及在美国的大约99万辆曾在2013年和2014年召回的汽车。

据美联社报导，美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，有124人投诉称汽车在召回进行修理后仍出现了这个问题，并表示已启动“召回质询”以评估召回后进行的软件更新是否有效。