日本个股：美国监管部门正在调查有关日产两次召回的投诉--美联社

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透3月22日 - 据美国联合通讯社报导，美国安全监管部门正在调查针对日产汽车 的投诉，这些投诉称日产的两次召回并未解决前排安全气囊座位感应器存在的故障。
美联社称，相关调查涉及在美国的大约99万辆曾在2013年和2014年召回的汽车。
美联社报导称，由于计算机软件存在问题，可能无法发现乘客座位上有人，导致安全气囊停止工作，日产汽车此前召回这些汽车。
据美联社报导，美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，有124人投诉称汽车在召回进行修理后仍出现了这个问题，并表示已启动“召回质询”以评估召回后进行的软件更新是否有效。
日产汽车向美联社发表声明称，相信软件更新能够解决相关问题。
日产汽车和NHTSA代表均未立即置评。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。