汽车产业：日产汽车因发动机罩隐患北美召回天籁轿车扩大至87.8万辆

路透底特律3月6日 - 日产(Nissan)汽车 向美国交通安全机构提交文件显示，该公司热销车型天籁在北美召回数量扩大至约87.8万辆，因发动机罩安全拉钩可能失灵，导致发动机罩在汽车行驶过程中掀起。

安全拉钩的作用是在发动机盖未锁好时，防止发动机盖张开。但日产称，2012年3月6日起至2014年12月31日生产的2013-2015年款天籁轿车，安全拉钩可能不起作用。

日产尚未找到问题根源以及解决办法，也无法确定北美召回规模是否需要再次扩大。

日产称，没有收到与该问题有关的伤亡或撞车报告，但表示有少数发动机罩掀起造成汽车损害的案件。

该公司在美国汽车销售中有四分之一是天籁。今年前两个月该车型在美国市场销量位居第二，仅次于丰田汽车 的Camry。

日产在提交给美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)的文件中称，“初步认定2014年12月31日以后生产的汽车不受影响。”

本周的召回影响到美国和加拿大的大约64万辆汽车，是在去年10月在北美召回约23.8万辆天籁的基础上扩大。