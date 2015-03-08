汽车产业：日产汽车因发动机罩隐患北美召回天籁轿车扩大至87.8万辆

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透底特律3月6日 - 日产(Nissan)汽车 向美国交通安全机构提交文件显示，该公司热销车型天籁在北美召回数量扩大至约87.8万辆，因发动机罩安全拉钩可能失灵，导致发动机罩在汽车行驶过程中掀起。
安全拉钩的作用是在发动机盖未锁好时，防止发动机盖张开。但日产称，2012年3月6日起至2014年12月31日生产的2013-2015年款天籁轿车，安全拉钩可能不起作用。
日产尚未找到问题根源以及解决办法，也无法确定北美召回规模是否需要再次扩大。
日产称，没有收到与该问题有关的伤亡或撞车报告，但表示有少数发动机罩掀起造成汽车损害的案件。
该公司在美国汽车销售中有四分之一是天籁。今年前两个月该车型在美国市场销量位居第二，仅次于丰田汽车 的Camry。
日产在提交给美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)的文件中称，“初步认定2014年12月31日以后生产的汽车不受影响。”
本周的召回影响到美国和加拿大的大约64万辆汽车，是在去年10月在北美召回约23.8万辆天籁的基础上扩大。
发动机罩安全拉钩供应商对NHTSA表示，此次召回涉及的拉钩没有向其它汽车厂供应。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率