日产全球召回逾1.4万辆英菲尼迪Q50和Q70混合动力汽车

路透底特律11月4日 - 日产汽车(7201.T)周二表示，正在全球召回逾1.4万辆英菲尼迪(Infiniti)Q50和Q70混合动力汽车，因软件和传动装置可能有问题。

根据日产及在美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)网上公布的文件，该公司正召回14,438辆2014年款Q50和Q70混合动力汽车，因为汽车逆变器与传动控制模块之间的通信错误可能导致汽车停止运行。

日产表示，受影响的汽车中，有7,539辆在日本销售，5,412辆在美国及其相关地区销售，其余则在其它市场销售。

根据NHTSA文件，汽车停止工作后可能就会进入这种熄火状态，并可能加大发生撞车的风险。文件还显示，当汽车高速行驶且内部燃烧引擎处于工作状态时，不会出现此问题。

此外，根据NHTSA文件，日产还在召回1,641辆2014年款Q50、Q70和Q70L混合动力汽车，因少数汽车的自动传导装置外壳可能有裂缝，这些裂缝是在生产过程出现的。

日产发言人表示，这两项计划召回的汽车可能有重叠。(完)

(编译 许娜；审校 白云)

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