日产将在全球召回84.1万辆汽车

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
路透东京5月23日 - 日本日产汽车(7201.T)周四宣布，因一项方向盘问题，公司将在全球召修约84.1万辆汽车，其中包括小型车Micra(亦名为March)。
日产召回2002-2006年期间在英国及日本生产的某些Micra车型，以及大致同期在日本生产的Cube车型。
日产进行召回的地区包括日本、欧洲、亚洲、大洋洲、非洲、拉丁美洲、及中东。
日产向日本国土交通省报告的声明指出，在召回的车款中，用于方向盘的螺栓可能没有锁紧，在最糟的情况下，方向盘可能无法操作。
日产发言人Noriko Yoneyama表示，目前并未传出任何事故或伤亡。
日产修复的处理方式为锁紧螺栓，或换装一个新的方向盘。
Yoneyama表示，修复所需时间约40分钟。她不愿透露这次召回将造成多少支出。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
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