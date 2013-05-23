日产将在全球召回84.1万辆汽车

路透东京5月23日 - 日本日产汽车(7201.T)周四宣布，因一项方向盘问题，公司将在全球召修约84.1万辆汽车，其中包括小型车Micra(亦名为March)。

日产召回2002-2006年期间在英国及日本生产的某些Micra车型，以及大致同期在日本生产的Cube车型。

日产进行召回的地区包括日本、欧洲、亚洲、大洋洲、非洲、拉丁美洲、及中东。

日产向日本国土交通省报告的声明指出，在召回的车款中，用于方向盘的螺栓可能没有锁紧，在最糟的情况下，方向盘可能无法操作。

日产发言人Noriko Yoneyama表示，目前并未传出任何事故或伤亡。

日产修复的处理方式为锁紧螺栓，或换装一个新的方向盘。

Yoneyama表示，修复所需时间约40分钟。她不愿透露这次召回将造成多少支出。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 李春喜)

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