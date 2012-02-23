日产将在全球召回25万辆汽车

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透东京2月23日电---日本日产汽车(7201.T)周三表示，将在全球召回约25万辆Juke、Infiniti M、March和其他型号的汽车，以修理直喷发动机燃料轨的一处机械故障，该故障或导致极端情况下燃料泄漏。
日产汽车一位发言人称，目前未发现与该缺陷相关的事故或伤情报告。
召回车辆涉及在英国生产的部分JUKE Crossover、在中国生产的Tiida、在印度生产的March/Micra汽车，以及2009年8月至2012年1月在日本生产的Serena小型面包车和Infiniti M及QX车型。在日本将召回9.3万辆车。
日产未透露此次召回成本的估算。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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