日产将在全球召回25万辆汽车

路透东京2月23日电---日本日产汽车(7201.T)周三表示，将在全球召回约25万辆Juke、Infiniti M、March和其他型号的汽车，以修理直喷发动机燃料轨的一处机械故障，该故障或导致极端情况下燃料泄漏。

日产汽车一位发言人称，目前未发现与该缺陷相关的事故或伤情报告。

召回车辆涉及在英国生产的部分JUKE Crossover、在中国生产的Tiida、在印度生产的March/Micra汽车，以及2009年8月至2012年1月在日本生产的Serena小型面包车和Infiniti M及QX车型。在日本将召回9.3万辆车。

日产未透露此次召回成本的估算。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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