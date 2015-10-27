独家新闻：日产汽车寻求终结雷诺控制地位 与法方展开权力争斗

路透巴黎10月27日 - 消息人士向路透表示，日本日产汽车(7201.T)已拟订提案，准备向法国母公司买下较大股权，以摆脱法国雷诺(RENA.PA)的控制，雷诺-日产联盟负责人戈恩与雷诺最大股东法国政府之间的权力斗争愈演愈烈。

政府及公司消息人士指出，日产向法国政府提交一份三页的文件，主张大幅更动雷诺-日产的16年结盟关系，让两家公司在共同决策上拥有同等地位，并且将25-35%的交叉持股关系变得“更为平衡”。

雷诺目前持有日产汽车43.4%的股权，并且在两家公司于荷兰注册的Renault-Nissan BV管理结构中拥有决定票。日产汽车则持有雷诺15%没有投票权的股票。

法国经济部长马克龙4月意外将政府对雷诺的持股比例从15%提高至19.7%，而且在交易生效仅数小时前才打电话告知戈恩此事。而戈恩的回应，便是日产汽车此次提出的要求。

提高持股后，法国政府得以透过股东大会，从而永久性地将投票权提高一倍。

一项向日产汽车转移更多权力的反制计划，也就是恢复日产在雷诺的投票权，以制衡法国政府势力扩大，已获得雷诺董事会的支持。知情人士说，法国政府代表并未参加4月16日的投票，并在质疑这项计划的合法性。

但日产新方案的内容不止于此；这份新方案是在一份9月3日由戈恩旗下第二把交椅Hiroto Saikawa所起草。

根据法国及日本法律，提议中的25-35%交叉持股将让日产得以用雷诺最大股东身分投票，在此同时剥夺了雷诺在日产所有会议中所应有的对等话语权。

根据一法国政府消息人士，这几乎可以说是“结盟权力态势反转，损害雷诺利益。”

法国财政部、雷诺及日产的发言人拒绝就日产的各项提案置评。

日产发言人Jonathan Adashek表示，“日产致力于让这个结盟获得成功，而结盟已经为所有相关团体带来庞大利益。”(完)