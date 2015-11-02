日产汽车对法国政府在雷诺的话语权感到担忧--高管

路透日本横滨11月2日 - 日产汽车 (7201.T)的一位高管周一表示，在加强与法国雷诺汽车(RENA.PA)结盟关系之际，对法国政府在雷诺的管理中具有更大的话语权感到担忧。

日产首席竞争官Hiroto Saikawa对记者表示，“法国政府在（公司治理方面）对雷诺有更大的话语权。这是一个重大的问题，从日产的立场上说是一个关切。”

消息人士向路透表示，日产汽车已拟订提案，准备向法国母公司买下较大股权，以摆脱法国雷诺的控制，雷诺-日产联盟负责人戈恩与雷诺最大股东法国政府之间的权力斗争愈演愈烈。(完)