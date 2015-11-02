日产汽车对法国政府在雷诺的话语权感到担忧--高管

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透日本横滨11月2日 - 日产汽车 (7201.T)的一位高管周一表示，在加强与法国雷诺汽车(RENA.PA)结盟关系之际，对法国政府在雷诺的管理中具有更大的话语权感到担忧。
日产首席竞争官Hiroto Saikawa对记者表示，“法国政府在（公司治理方面）对雷诺有更大的话语权。这是一个重大的问题，从日产的立场上说是一个关切。”
消息人士向路透表示，日产汽车已拟订提案，准备向法国母公司买下较大股权，以摆脱法国雷诺的控制，雷诺-日产联盟负责人戈恩与雷诺最大股东法国政府之间的权力斗争愈演愈烈。(完)
(翻译 张荻； 审校 李春喜)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。