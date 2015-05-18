日产汽车执行长戈恩称与雷诺联盟稳定 无需改变架构

路透横滨5月18日 - 日产汽车(7201.T)执行长戈恩周一表示，他不认为目前有必要改变与法国雷诺汽车(RENA.PA)间的资本结盟关系；上月法国提高对雷诺持股，加强对雷诺的影响。

戈恩在日本向记者表示，日产与雷诺的资本结盟相当“稳定”，对于两家汽车制造商的日常运作“毫无影响”。

雷诺持有日产43.4%的股权，而法国政府对雷诺的持股及影响力一直是相当敏感的议题，批评此一结盟关系的人士及日本当局担心，法国政府可能把自身利益看得比业务发展重要。(完)