日产汽车执行长戈恩称与雷诺联盟稳定 无需改变架构

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透横滨5月18日 - 日产汽车(7201.T)执行长戈恩周一表示，他不认为目前有必要改变与法国雷诺汽车(RENA.PA)间的资本结盟关系；上月法国提高对雷诺持股，加强对雷诺的影响。
戈恩在日本向记者表示，日产与雷诺的资本结盟相当“稳定”，对于两家汽车制造商的日常运作“毫无影响”。
雷诺持有日产43.4%的股权，而法国政府对雷诺的持股及影响力一直是相当敏感的议题，批评此一结盟关系的人士及日本当局担心，法国政府可能把自身利益看得比业务发展重要。(完)
(编译 张明钧; 审校 王丽鑫)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。