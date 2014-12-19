日产汽车扩大俄罗斯市场份额 受卢布跌势影响小于同业

路透东京12月19日 - 日本车企日产汽车(7201.T)董事长暨执行长戈恩周五表示，该公司在俄罗斯表现强于同业，因其与俄最大汽车结成联盟，有助于抵御卢布大跌的影响。俄罗斯卢布兑美元今年迄今已经下挫约50%，令人担忧在俄经营的全球车企。

俄罗斯是日产第五大市场。日产与雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)具有联盟关系，从而在俄罗斯最大车企Avtovaz OAO(AVAZ.MM)持有多数股权。戈恩也是日产-雷诺联盟的董事长兼执行长。

戈恩向记者表示，日产正在俄罗斯扩大市场份额，将对部分在俄销售、国外成本较高的日产及雷诺车型涨价。他还表示，希望未来三年在俄销售能增长两倍。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。