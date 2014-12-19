日产汽车扩大俄罗斯市场份额 受卢布跌势影响小于同业

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透东京12月19日 - 日本车企日产汽车(7201.T)董事长暨执行长戈恩周五表示，该公司在俄罗斯表现强于同业，因其与俄最大汽车结成联盟，有助于抵御卢布大跌的影响。俄罗斯卢布兑美元今年迄今已经下挫约50%，令人担忧在俄经营的全球车企。
俄罗斯是日产第五大市场。日产与雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)具有联盟关系，从而在俄罗斯最大车企Avtovaz OAO(AVAZ.MM)持有多数股权。戈恩也是日产-雷诺联盟的董事长兼执行长。
戈恩向记者表示，日产正在俄罗斯扩大市场份额，将对部分在俄销售、国外成本较高的日产及雷诺车型涨价。他还表示，希望未来三年在俄销售能增长两倍。(完)
(编译 朱晓军；审校 王洋)
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