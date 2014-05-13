日产计划2017-2018年在华销售200万辆汽车

路透东京5月13日 -日产汽车(7201.T)高管周二表示，公司目标是到2017-2018年在中国年销售200万辆汽车，以此增强在这个全球最大汽车市场的业务实力。

日产表示，去年在中国的汽车销量为127万辆，成为该公司的第二大汽车市场。

“我们致力于在2017年到2018年使汽车销量达到200万辆，”日产主管中国业务的高级副总裁Jun Seki在一新闻发布会上称，其也是日产与中国合资企业东风汽车的总裁。(完)

(编译 王翔琼；审校 张明钧)

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