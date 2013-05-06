日产汽车4月中国销量同比增长2.7%

路透北京5月6日 - 日产汽车(7201.T)周一称，该公司和其中国合资公司4月在中国共售出102,800辆汽车，较上年同期增长2.7%。

3月销量为同比下滑16.6%。

日产在中国的合资伙伴为东风集团(0489.HK).(完)

(编译 李春喜 审校)

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