日产计划2020年推出无人驾驶汽车

路透加州尔湾8月27日 - 日产汽车(7201.T)称，准备到2020年推出无人驾驶汽车。

日产在加州尔湾一个媒体活动上表示，计划推出多款能完全自动化行驶的汽车。这些汽车将以合理的价格出售给消费者。

日产表示，已经耗时数年与麻省理工、斯坦福、牛津、卡内基梅隆和东京大学等名校合作研究和开发无人驾驶汽车。到明年春季，日产将在日本建成一个专门测试无人驾驶汽车的试验场。

谷歌(GOOG.O)在2010年推出了无人驾驶汽车项目，已经生产几款车型并在进行测试，其中一款基于丰田汽车(7203.T)旗下的普锐斯。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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