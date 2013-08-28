日产计划2020年推出无人驾驶汽车

贸易商贡渥有意自售 已与两竞争对手磋商--华尔街日报
路透4月7日 - 华尔街日报周五引述熟知内情消息人士报道，贡渥(Gunvor)至少已与两家竞争对手进行磋商，可能将自身出售。贡渥为全球最大石油贸易商之一。
路透加州尔湾8月27日 - 日产汽车(7201.T)称，准备到2020年推出无人驾驶汽车。
日产在加州尔湾一个媒体活动上表示，计划推出多款能完全自动化行驶的汽车。这些汽车将以合理的价格出售给消费者。
日产表示，已经耗时数年与麻省理工、斯坦福、牛津、卡内基梅隆和东京大学等名校合作研究和开发无人驾驶汽车。到明年春季，日产将在日本建成一个专门测试无人驾驶汽车的试验场。
谷歌(GOOG.O)在2010年推出了无人驾驶汽车项目，已经生产几款车型并在进行测试，其中一款基于丰田汽车(7203.T)旗下的普锐斯。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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