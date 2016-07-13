日产汽车推出半自动驾驶功能 强调有别于完全免操控驾驶

路透横滨7月13日 - 日产汽车(7201.T)周三推出一套半自动驾驶功能，强调这些功能主要是为了辅助驾驶人，而非取而代之；就在两周前，另一家车商的类似技术被卷入一场致命车祸。

销量排日本第二位的日产汽车表示，ProPilot可以在单一车道的公路上驾驶，并且避开壅塞路段。此一功能将率先搭载于下月开始在日本贩售的Serena多功能休旅车(minivan)。

全球各大车厂竞相开发自动驾驶车辆之际，美国调查机构表示，特斯拉汽车(TSLA.O)一名驾驶人在使用自动驾驶功能时遭遇车祸身亡，令人对现行自动驾驶系统抱持怀疑态度。

日产不愿直接就该事件置评，但副社长坂本秀行表示，驾驶人不可高估自动驾驶技术的目的和功能，这点至为重要。

他称，“这些功能只是在辅助驾驶人，而不是当作自动驾驶让驾车人可以不看路，”仍应专注于路况。“这中间差异甚大。”

在方向盘上按钮启动ProPilot功能后，车辆就会与前车保持一定距离，驾驶人无须再控制方向、油门或刹车。

和特斯拉的同类技术一样，ProPilot要求驾驶人双手不得离开方向盘。若手离开方向盘超过四秒钟，警示灯就会开始闪烁，离开超过10秒则会响起警报声。

搭载ProPilot系统的日产Serena售价将低于300万日圆，是少数搭载这项功能的中档车之一。自动驾驶功能汽车更常见于豪华车。

日产还计划在未来数月将ProPilot功能搭载于Qashqai跨界运动型车(运动休旅车/SUV)，并在美国和中国推出此功能。

(完)