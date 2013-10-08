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中国财经 | 2013年 10月 8日 星期二 15:56 BJT

日产9月在华汽车销量大增83.4%

路透上海10月8日 - 日本日产汽车(7201.T)周二表示，该公司及其中国合资企业9月在中国市场售出117,100辆汽车，较上年同期大增83.4%。

8月时在华汽车销量同比增加1%，7月为上升1.8%。

日产在声明中称，9月在华销量急剧上升，部分原因是上年同期的基数较低，当时日本和中国因钓鱼岛(日本称尖阁诸岛)等领土主权争议，引发中国消费者的反日情绪。

今年1-9月，日产在华售出885,700辆汽车，较上年同期上升0.2%。

日产在中国和东风汽车集团(0489.HK)建有合资企业。

此外，马自达(7261.T)及其中国合资企业9月在华销量较上年同期增加34.4%，不过1-9月销量同比仍下滑15.8%。(完)

(编译 杜明霞；审校 王冠中)

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