日产9月在华汽车销量大增83.4%

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海10月8日 - 日本日产汽车(7201.T)周二表示，该公司及其中国合资企业9月在中国市场售出117,100辆汽车，较上年同期大增83.4%。
8月时在华汽车销量同比增加1%，7月为上升1.8%。
日产在声明中称，9月在华销量急剧上升，部分原因是上年同期的基数较低，当时日本和中国因钓鱼岛(日本称尖阁诸岛)等领土主权争议，引发中国消费者的反日情绪。
今年1-9月，日产在华售出885,700辆汽车，较上年同期上升0.2%。
日产在中国和东风汽车集团(0489.HK)建有合资企业。
此外，马自达(7261.T)及其中国合资企业9月在华销量较上年同期增加34.4%，不过1-9月销量同比仍下滑15.8%。(完)
(编译 杜明霞；审校 王冠中)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。