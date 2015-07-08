日本发生第一起日产汽车所装高田气囊展开异常事件

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京7月8日 - 日产汽车(7201.T)周三称，一辆日产汽车所装的高田(7312.T)气囊在日本公路上发生异常展开，这是该汽车生产商在日本国内发生的首起类似事件。
日产发言人称，最新事件涉及一辆X-Trail运动型多功能车(SUV)的乘客座气囊气体发生器，该汽车2001年8月出产，2013年4月被召回。他表示，气体发生器是由美国华盛顿一家工厂生产的。
高田拒绝立即置评。
日产发言人称，乘客座气囊气体发生器展开异常，导致高温碎片飞至仪表盘上，并打碎了乘客一侧的车窗。当时乘客座上无人。
驾驶员左脸颊被轻度烧伤，但还不清楚伤情是否由高田所产元部件引发。
这是日产汽车首次在日本发生所装高田气囊气体发生器展开异常事件。该公司称，在美国已确认发生九起涉及日产的类似事件。
日产股价周三收报1,191日圆，下跌6.55%。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
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