日产汽车第二季获利略增 美国销量创纪录抵消中国放缓影响

2014年10月3日在巴黎车展中拍到的日产品牌标识。 REUTERS/Benoit Tessier

路透横滨11月4日 - 日本第二大汽车生产企业--日产汽车(7201.T)周二公布第二季获利小幅上升，并高于分析师预期，因美国市场销量创下纪录，抵消了中国销售放缓的影响。

日产汽车7-9月当季营业利润达到1,393.4亿日圆(12亿美元)，12位参与汤森路透I/B/E/S调查的分析师平均预估为1,306.7亿日圆。上年同期为1,359.4亿日圆。

中国市场销量在第二季每个月均有所下滑。

日产表示，中国和其他新兴市场表现低迷，迫使该公司将全球销售预测数字下调20万辆。

“中国市场普遍放缓，特别是在轻型商用车(LCV)的部分打击到公司，”业绩说明会中一位高层说。

相反地，美国市场在优厚的促销活动带动下，帮助日产第二季销量创下记录。其他汽车厂商周一也公布在美10月销量创10年来同期最佳水平，这要归功于消费者增加支出以及汽油价格下滑。

日产称北美市场销售强劲帮助抵销了日本市场的疲弱需求，以及俄罗斯市场所遭遇的不确定性。北美是日产汽车第一大市场。

俄罗斯是日产第五大市场，乌克兰危机以来，卢布兑欧洲货币惨跌，日产也受到俄罗斯卢布大跌的冲击，因为大多数日产在俄销售的汽车，是在英国及欧陆制造的。

日产7-9月财报，受到日圆兑美元贬值8%的小幅拉抬。在日本前五大汽车厂商中，日圆贬值对日产的帮助最少，因为日产的海外生产比重较高。

日本央行扩大刺激措施后，日圆兑美元已贬破113日圆，为2007年12月以来首见。

日产周二表示，目前预估本财年美元/日圆平均汇率104日圆，先前预估为100日圆。日产目前预估欧元/日圆平均汇率138日圆，先前预估为140日圆。

日产公布财报前，股价收高3%，日经指数.N225收涨2.7%。

日产股价今年以来表现优于本田(7267.T)及丰田(7203.T)等对手。丰田周三将公布财年第二季业绩。(完)

(编译/审校 洪曦/李婷仪/蔡美珍/龚芳/张明钧)

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