荷兰称不支持欧盟对中国光伏企业征惩罚性关税

路透北京6月4日 - 荷兰财政部国务秘书弗兰斯.维克斯(Frans Weekers)表示，荷兰不支持欧盟对中国光伏企业征收惩罚性关税，并欢迎包括中国零售银行业在内的中资企业前去荷兰投资。

“荷兰是一个开放的经济体，我们不支持任何贸易壁垒，开放的市场对贸易双方都有益处。”正在华访问的他在接受路透访问时称。

路透此前对欧盟成员国进行的调查结果显示，多数欧盟国家政府反对向进口的中国太阳能面板征收高额关税的计划。这令欧盟就中国的贸易操作向后者施压的努力受挫。

欧盟执委会去年起对中国光伏产品展开“双反”(反倾销和反补贴)调查，近期已初步同意向进口的中国光伏产品征收惩罚性关税，关税平均税率将设在47%。欧盟将在在6月6日前公布初裁结果，12月公布终裁决定。

中国国务院总理李克强周一在同欧盟委员会主席巴罗佐通电话时强调，中国政府高度关注当前中欧关于光伏产品的贸易争端。此案涉及中国重大经济利益，中方坚决反对贸易保护主义和滥用贸易救济措施，坚决维护中国的利益。

维克斯表示，截止目前已经有约360家中国企业在荷兰展开业务，其中包括中国通信产品制造商华为，为荷兰创造了大量的就业机会。荷兰欢迎包括中国零售银行业在内的更多企业投资荷兰、开展业务。

此外，他并透露，中、荷乳业正在加强合作。目前有几家中国企业洽谈投资荷兰乳业工厂，但具体的中国企业名字属商业机密、暂时还不能公布。

为促投资和双边贸易的发展，维克斯此行还与中国国家税务总局副局长王力在北京共同签署了一份新的税收条约。新条约取代了现行的1987年签订的《中荷（荷兰）税收协定和议定书》，并对多项条款进行了修改和完善。 (完)

(发稿 李航; 审校 张喜良)

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