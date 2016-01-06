综述：朝鲜宣布成功进行第四次核试验 引发邻国不安

1月6日首尔一家电器店，电视中在播放朝鲜核试验的相关新闻。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔1月6日 - 朝鲜(北韩)宣布在周三上午成功进行了一次小型化氢核装置试验，该国的攻击能力得到了明显提升，日本和韩国随之提高警戒。

这是朝鲜进行的第四次核试验。朝鲜官方媒体称，最高领导人金正恩下令进行了此次核试验。

朝鲜中央通讯社称，“周三0130GMT进行了首次氢弹试验。”

上个月金正恩现身宣称朝鲜氢弹研制成功，但美国和国外专家当时对此表示怀疑。

有分析师怀疑周三试验是否真的是氢核装置。

“朝鲜过去曾对其核项目和导弹项目作出一些根本禁不起验证的宣称，”詹姆斯马丁核不扩散研究中心资深助理研究员Melissa Hanham表示。

Korea Defence and Security Forum资深研究员Yang Uk表示：“鉴于其规模，很难让人相信这真是氢弹。他们可能对介于原子弹和氢弹之间的一种中间阶段装置进行了试验，但除非他们提供明确证据，很难相信他们宣称的内容。”

美国地质调查局称测得一次5.1级地震，韩国称震中距离朝鲜过去核试地点豊溪里49公里(30英里)。

朝鲜上次在2013年进行核试验，美国地质调查局当时亦测得5.1级地震。

小型化氢核装置将可以用作武器或装在导弹上。朝鲜宣称氢核装置小型化成功，会对美国及其亚洲盟友--日本和韩国造成新的威胁。

**联合国将召开会议**

朝鲜自从2006年首次进行原子装置试验后，就遭到联合国安理会的制裁，有可能面临进一步制裁。外交人员表示，安理会将会在周三稍晚召开会议，讨论可能采取哪些举措。

美国白宫称，尚不能确认朝鲜宣布的消息，但补充说，美国将对挑衅行为作出适当回应，并保卫其盟国。

日本首相安倍晋三表示，日本将对朝鲜挑战核不扩散条约的行为作出坚决回应，并称朝鲜核试验威胁日本安全。

韩国则表示，将采取一切可能措施以确保朝鲜为进行第四次核试验付出代价，包括可能的联合国制裁。

“韩国政府强烈谴责朝鲜无视我们和国际社会的反覆警告，推进第四次核试验，这显然违反了联合国决议，”韩国总统办公室高级安全官员Cho Tae-yong说道。

朝中社称，只要美国维持所谓的“侵略立场“，朝鲜将不会放弃核计划。

朝鲜还表示，将成为一个负责任的核国家，承诺只要主权不受到侵犯，就不会使用核武器。该国还称，不会将核能力转移给其他方面。

尽管长久以来外界就预期朝鲜会进行第四次核试验，但周三这起事件发生的时点却令人感到意外。

这次试验料将使朝鲜和其邻国、以及朝美间的紧张关系升高。新华社周三发布国际时评文章称，朝鲜实施氢弹试验，与国际社会实现朝鲜半岛无核化的目标背道而驰。

“近期内预计朝韩关系，以及更重要的是，与中国的关系将恶化，”Bower Group Asia董事总经理及美国中情局前分析家Sue Mi-Terry称。

朝鲜核能力示意图：reut.rs/1S2UObe

(完)