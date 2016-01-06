朝鲜核试验料不会对本地市场和经济造成重大影响--FSC

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透首尔1月6日 - 韩国金融监管当局表示，与过去类似事件发生时一样，朝鲜(北韩)进行核试验料不会对韩国市场和经济造成很大的持久影响。
韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Chan-woo还表示，政府仍将在一段时间内保持全天24小时监控市场，因为此时正值全球问题引发投资者焦虑情绪升温。
朝鲜周三宣布成功进行一次小型化氢核装置试验后，来自韩国金融服务委员会、企划财政部及央行的高级金融官员举行紧急会议。Jeong是在会议开始时发表上述言论的。(完)
(编译 王兴亚；审校 张若琪)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。