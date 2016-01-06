朝鲜核试验料不会对本地市场和经济造成重大影响--FSC

路透首尔1月6日 - 韩国金融监管当局表示，与过去类似事件发生时一样，朝鲜(北韩)进行核试验料不会对韩国市场和经济造成很大的持久影响。

韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Chan-woo还表示，政府仍将在一段时间内保持全天24小时监控市场，因为此时正值全球问题引发投资者焦虑情绪升温。

朝鲜周三宣布成功进行一次小型化氢核装置试验后，来自韩国金融服务委员会、企划财政部及央行的高级金融官员举行紧急会议。Jeong是在会议开始时发表上述言论的。(完)