综述：朝鲜宣称成功进行氢弹试验 美国与专家存疑

路透首尔/华盛顿1月6日 - 朝鲜周三宣布成功试验了一枚威力强大的核弹，遭到全球各国政府的谴责。不过美国与武器专家表示怀疑，这次试爆的装置是否像朝鲜宣称的那样先进。

这次地下爆炸威力强大，美国地震监测者将其记录为一次地震。这让中国面临对朝鲜加以约束的压力。

在美国，共和党总统候选人抓住机会指责总统奥巴马外交政策“软弱无力”，导致朝鲜得以增强核武能力。

虽然朝鲜惯于口头攻击美国及其亚洲盟国，并不付诸行动，但周三朝鲜宣布试验了一个氢装置，比原子弹的威力大得多，还是让全球感到震惊。

朝鲜还表示有能力实现氢弹小型化，这在理论上使其能够安装在导弹上面，可能对美国西海岸、韩国及日本构成新的威胁。

美国国务院证实朝鲜进行了一次核试验，但奥巴马政府对于这次是氢弹试验的说法存疑。

“初步分析结果并不符合朝鲜的声明，即其进行了一次成功的氢弹试验，”美国白宫发言人欧内斯特(Josh Earnest)对记者表示。

朝鲜的举动遭到包括中国和俄罗斯在内的各国批评。作为朝鲜在经济与外交方面的主要支持者，中国表示将向朝鲜提出严正交涉。

朝鲜自从2006年首次进行原子装置试验后，就遭到联合国安理会的制裁，有可能面临进一步措施。

安理会表示将立即开始研究新的措施应对；外交人士认为这可能意味进一步制裁。

**是不是氢弹？**

朝鲜称这次试验的装置是“正义的氢弹”。

可需要几天的时间才能更加准确地判断朝鲜这次试验的是哪类核装置。

韩国情报官员与几名分析家质疑周三测试的是一个完备的氢装置，指其威力与2013年朝鲜上次进行的核试验大致相同。

朝鲜为不断增多的地缘政治担忧因素再添一笔，而中国允许人民币进一步贬值，则加剧了外界对其经济状况的疑虑。受此影响，全球股市连续第五日下跌。 (完)