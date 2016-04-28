朝鲜试射中程导弹再度失败--韩国国防部（更新版）

路透首尔4月28日 （记者 Ju-min Park） - 韩国国防部表示，朝鲜周四发射了疑似中程弹道导弹，但导弹在发射后数秒便坠落。这是朝鲜劳动党第七次全国代表大会前，该国第二次发射中程弹道导弹失败。

韩国国防部一名官员向路透表示，韩国时间早上6点40分（北京时间0540）从元山发射的似乎是一枚射程超3,000公里的舞水端导弹。

该官员称，导弹在发射后数秒坠毁。

“他们急着显示成功，以符合（朝鲜劳动党）全国代表大会这一政治活动的安排。”韩国国防与安全论坛（Korea Defence and Security Forum）高级研究员、韩国海军政策顾问Yang Uk说道。

“他们需要成功，但他们一直失败。他们没有足够时间解决问题，或者从技术上修改（导弹）系统，而只是因为着急而发射。”他说道。

一些专家曾预测，朝鲜可能会等到弄清之前舞水端导弹试射失败的原因后才会尝试再度发射，而这种过程或需数月时间。这个迹象表明朝鲜周四的发射是匆忙进行的。

韩国亦称，朝鲜已随时准备进行核试验。那将是朝鲜的第五次核试验。

“侦测到的迹象表明，朝鲜第七次党代会之前即将进行第五次核试验。”韩国总统朴槿惠周四在国家安全会议上表示。（完）